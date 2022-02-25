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Песков: Кремль исходит из реальности по части введения санкций в отношении Путина

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:56
Экономика
Песков: Кремль исходит из реальности по части введения санкций в отношении Путина
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. Вероятность включения президента РФ Владимира Путина в санкционные списки западных стран оценил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Россия, по его словам, введет ответные меры на все вводимые Западом ограничения. Москва готова к консолидированным действиям оппонентов, при этом еще не решено, к чему именно стоит готовиться США и Европе.

Что касается санкций против российского лидера, глава Белого дома Джо Байден ранее заявил, что они «находятся на столе». Американский президент отказался отвечать на вопрос журналистов, почему против Путина до сих пор не введены ограничения.

«К вероятностям мы относимся как к вероятностям. Исходим из реальности», — констатировал Песков.

Экономит Василий Колташов высказал мнение, что новые санкции Соединенных Штатов являются декоративными и никакого существенного вреда России не нанесут.

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Все новости / Экономика / Песков: Кремль исходит из реальности по части введения санкций в отношении Путина
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