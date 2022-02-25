Молодой муж Кудрявцевой стал безработным

Москва, 25 февраля. Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева призналась, что у супруга хоккеиста Игоря Макарова закончилась спортивная карьера и теперь он ищет для себя новую сферу деятельности.

Кудрявцева в интервью Ирине Безруковой заявила, что зарабатывает больше своего молодого мужа. В настоящий момент 34-летний хоккеист является безработным.

«К сожалению, у мужа закончилась профессиональная карьера. Он в таком сейчас поиске. Поэтому на данный момент зарабатываю больше я. Хотя были годы, когда он зарабатывал много. Сейчас зарабатываю много я, а он в поиске себя», – пояснила звезда ТВ.

При этом в их семье не принято распределять деньги. Кудрявцева распоряжается своими заработками, в Макаров — своими. Но большие покупки супруги делают вместе.

По словам телеведущей, несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, у них нет проблем в браке. Страсти давно перекипели, и в отношениях четы все спокойно.

Ранее Кудрявцева объяснила, почему вернулась на Муз-ТВ. Оказалось, что после ухода Армана Давлетярова с поста гендиректора ей предложили стать приглашенной ведущей.