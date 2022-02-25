Триполи, 25 февраля. Командир западной «444-й бригады» Махмуд Хамза заявил, что ситуация на Украине принесет пользу Ливии в виде роста цен на углеводороды. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

Опираясь на личный опыт, военнослужащий представил свое видение российской операции на территории соседнего государства. По его мнению, это отразится практически на всем мире.

«Мы, ливийцы, получаем несколько выгод от того, что происходит, в том числе повышение цен на нефть и газ», — написал он.

Махмуд Хамза также дал оценку действиям руководства Украины, в частности, президента Владимира Зеленского.

«Здесь без аналитики понятно, что никто c Запада не встанет на защиту Киева. Дело кончится тем, что украинцы пойдут на переговоры с Москвой», — считает он.

Командир триполитанской «444-й бригады» отметил, что президент Украины оказался комиком и кинорежиссером. Он пришел к власти в 2019 году, обманутый НАТО и США и пойманный в ловушку.

«Как военный, я внимательно слежу и интересуюсь тем, что происходит на Украине, в частности, за изменениями воздушных и морских высадок и наземных атак, где используются технологии и современные стратегии, а также российская боевая доктрина», — сказал он.

Махмуд Хамза подтвердил развал украинской армии. Солдаты оставляют свои позиции и отступают перед напором.

Ливийский политик Махмуд Хасан придерживается аналогичного мнения. Он обвинил Запад в обострении ситуации на Украине. По его словам, Вашингтон намеренно спровоцировал стороны на противостояние.

الجيش الليبي محمود حمزة بشأن الوضع في أوكرانيا: حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة خدعوا زيلينسكي

.قال قائد "اللواء 444" للمنطقة الغربية محمود حمزة أن الوضع في أوكرانيا سوف تستفيد ليبيا في صورة ارتفاع أسعار المحروقات