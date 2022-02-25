Полковник Завдовеев объяснил низкий моральный дух ВСУ усталостью и разочарованием

Москва, 25 февраля. Подавляющее большинство личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) не горит желанием сражаться с бойцами Народных милиций ДНР и ЛНР, и тем более с российской армией. Об этом заявил ветеран донецкого ополчения Сергей Завдовеев.

Готовы противостоять спецоперации ВС РФ на Украине только радикальные националисты, подчеркнул бывший командир отряда особого риска «Легион Оплот» Сергей Завдовеев в интервью изданию «ПолитЭксперт». Он назвал массовую сдачу в плен и дезертирство бойцов ВСУ характерными признаками нынешних боевых действий в Донбассе.

«Не такие уж они и смелые. Понимая, что попадают в некий котел, они бросают оружие и дезертируют массово. Но это хорошо — жертв меньше будет», — рассказал полковник Завдовеев об упадке моральном духа в рядах ВСУ.

По его словам, отказ большинства украинских военнослужащих выполнять преступные приказы своего командования связан с усталостью и разочарованием последних лет. С 2014 года Украина превратилась в одну из самых нищих стран мира, «полный дефолт наблюдается по всем направлениям», одной фразой объяснил ветеран низкую боеспособность ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешном продвижении войск ДНР и ЛНР вглубь обороны ВСУ в Донбассе. Слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости принуждения Киева к миру и «прекращения братоубийственной войны» приводило издание utro.ru.