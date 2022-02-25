Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 14:57
14:57
Шоу-бизнес
Телеведущий Маркони рассказал, как сбросил 12 кг на проекте «Танцы со звездами»
14:54
Общество
Киевские храмы открывают подвалы для укрытия граждан в случае опасности
14:54
Происшествия
Неизвестный избил российского дипломата недалеко от здания посольства в Литве
14:52
Происшествия
ФСБ выявила хищение 40 млн рублей у Смоленского авиационного завода
14:51
Общество
«Почта России» временно прекратила прием денежных переводов на Украину
14:50
Политика
«Дали корзину печенья и бочку варенья»: Перенджиев рассказал об отношении стран Запада к Зеленскому
14:50
Весь мир
Болсонару напомнил вице-президенту Моурану, кто президент Бразилии
14:48
Армия
Бойцы ВСУ сбили над Киевом свой собственный Су-27 из-за ошибки украинских систем ПВО
14:45
Шоу-бизнес
Татьяна Догилева рассказала, как взбунтовалась против свекрови
14:44
Происшествия
Мирная жительница стала жертвой обстрела ВСУ в Донецке
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Росморречфлот заявил, что более 40 судов ждут входа в Азовское море из Керченского пролива

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:46
Общество
Росморречфлот заявил, что более 40 судов ждут входа в Азовское море из Керченского пролива
pixabay.com  /  Роман Распутин

Москва, 25 февраля. Ситуацию с судоходством в Азовском море прокомментировало Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Сообщается, что по состоянию на 08:30 по московскому времени в установленном районе ожидания в Таганрогском заливе находилось 12 судов. Порядка 44 кораблей ждали входа в Азовское море из Керченского пролива.

«На основании Прибрежного предупреждения Минобороны РФ с 04:00 UTC (07:00 по Москве) 24 февраля 2022 года в связи с проведением антитеррористических мероприятий в акватории Азовского моря до особого указания временно приостановлено судоходство», — гласит сообщение Росморречфлота.

Ранее ФАН выяснил, как обстоит ситуация в Черном море в связи с приостановкой судоходства. Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, ежедневно Керченский пролив в обоих направлениях проходят порядка 150 судов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Росморречфлот заявил, что более 40 судов ждут входа в Азовское море из Керченского пролива
донбасс керченский пролив росморречфлот азовское море
Комментировать