Росморречфлот заявил, что более 40 судов ждут входа в Азовское море из Керченского пролива

Москва, 25 февраля. Ситуацию с судоходством в Азовском море прокомментировало Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Сообщается, что по состоянию на 08:30 по московскому времени в установленном районе ожидания в Таганрогском заливе находилось 12 судов. Порядка 44 кораблей ждали входа в Азовское море из Керченского пролива.

«На основании Прибрежного предупреждения Минобороны РФ с 04:00 UTC (07:00 по Москве) 24 февраля 2022 года в связи с проведением антитеррористических мероприятий в акватории Азовского моря до особого указания временно приостановлено судоходство», — гласит сообщение Росморречфлота.

Ранее ФАН выяснил, как обстоит ситуация в Черном море в связи с приостановкой судоходства. Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, ежедневно Керченский пролив в обоих направлениях проходят порядка 150 судов.