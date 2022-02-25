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Глава МИД РФ Лавров предложил украинским военным вернуться к семьям

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:51
Армия
Глава МИД РФ Лавров предложил украинским военным вернуться к семьям
securityconference.de  /  MSC / Mueller

Москва, 25 февраля. Российские войска не собираются нападать на Вооруженные силы Украины и угнетать их, пусть военнослужащие возвращаются к своим семьям. Такое предложение озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, после завершения специальной военной операции ВС РФ ситуация на Украине вновь вернется к переговорам.

Ранее глава МИД РФ заявил, что российские войска проводят специальную операцию на территории Украины для того, чтобы освободившиеся от гнета киевского режима жители страны смогли сами определить свое будущее.

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