Глава МИД РФ Лавров предложил украинским военным вернуться к семьям

Москва, 25 февраля. Российские войска не собираются нападать на Вооруженные силы Украины и угнетать их, пусть военнослужащие возвращаются к своим семьям. Такое предложение озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, после завершения специальной военной операции ВС РФ ситуация на Украине вновь вернется к переговорам.

Ранее глава МИД РФ заявил, что российские войска проводят специальную операцию на территории Украины для того, чтобы освободившиеся от гнета киевского режима жители страны смогли сами определить свое будущее.