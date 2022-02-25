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Дмитрий Песков заявил, что Россия справится с импортозамещением полупроводников

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:44
Экономика
Дмитрий Песков заявил, что Россия справится с импортозамещением полупроводников
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 25 февраля. Россия справится с импортозамещением полупроводников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Меры США по экспортному контролю в отношении России коснутся полупроводников, говорится в заявлении Минторга Соединенных Штатов. Официальный представитель Кремля уверен, что РФ справится с импортозамещением указанного товара.

Кроме того, ограничения Вашингтона затронут компьютеры, телекоммуникации, лазеры, сенсоры и оборудование информационной безопасности. Меры экспортного контроля в отношении России накладывают ограничения на категории чувствительных товаров, заявили в США. Вашингтон ввел санкции против РФ на фоне проведения Россией спецоперации в Донбассе.

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Все новости / Экономика / Дмитрий Песков заявил, что Россия справится с импортозамещением полупроводников
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