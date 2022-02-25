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Песков назвал вынужденной мерой ограничение полетов в южные регионы России

Общество
Песков назвал вынужденной мерой ограничение полетов в южные регионы России
pixabay.com

Москва, 25 февраля. Отмена полетов в ряде аэропортов на юге России — вынужденная мера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подобное решение Росавиации обусловлено обстановкой на Украине. Минтранс урегулирует ситуацию с туристами, которые хотят покинуть южные регионы РФ. Так Песков прокомментировал вопрос прессы, не планируются ли компенсации путешественникам, застрявших в южной части страны.

«Я не располагаю такой информацией, темой занимается Минтранс, Савельев (Виталий, глава Минтранса), сутки ведется работа, естественно, принимаются все меры», — пояснил Дмитрий Песков.

Росавиация ранее ограничила деятельность аэропортов в ряде российских регионов. Россияне не смогут ими воспользоваться до 2 марта. Туроператоров призывают оказать содействие путешественникам, попавшим в сложную ситуацию.

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