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Песков: в Кремле уверены в стабилизации взаимоотношений со странами Запада

Политика
Песков: в Кремле уверены в стабилизации взаимоотношений со странами Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. В Кремле заявили об уверенности в нормализации взаимоотношений со странами Запада, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После начала спецоперации по демилитаризации Украины представители российской власти ожидали координированного ответа со стороны Запада. По словам Пескова, стабилизация контактов между Россией и коллективным Западом должна наступить.

«Ждали… По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твёрдых решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности. Так или иначе период нормализации наступит», — уверен пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент России Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и принял вынужденное решение о ведении спецоперации по защите Донбасса. Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов заявил, что добиться мира удастся только при условии дипломатических переговоров между РФ и западными государствами.

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