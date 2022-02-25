Песков заявил, что Путин слышит мнения россиян о спецоперации в Донбассе

Москва, 25 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства Владимир Путин слышит каждое мнение граждан о событиях в Донбассе.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин также видит соотношение согласных со спецоперацией по спасению Донбасса и тех, кто против нее. Песков отметил, что Россия признает президентство Владимира Зеленского.

Российский лидер сообщил о начале спецоперации в Донбассе утром 24 февраля. По словам Путина, другого выхода не оставалось ЛНР и ДНР обратились за помощью. Президент РФ обратился к украинским военнослужащим с просьбой не выполнять преступные приказы своих властей, а сложить оружие и вернуться к семьям.