Псаки: цель санкций США — гарантировать «величайшую экономическую боль России»

Вашингтон, 25 февраля. Официальный представитель Белого лома Джен Псаки заявила, что США намерены гарантированно подорвать экономику России в ближайшей перспективе (причинить «величайшую экономическую боль»), при этом минимизировав последствия для своих граждан и бизнеса.

Она напомнила, что Запад уже ввел различные финансово-экономические ограничения в отношении РФ. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден ушел от ответа на вопрос о запрете импорта американскими компаниями российской нефти.

РФ занимает второе место по экспорту черного золота в США из-за особенностей американских нефтеперерабатывающих заводов, которым подходит именно российское сырье. К тому же его активно закупают компании с повышенным спросом на моторное топливо.

По данным Федерального управления энергетической информации, США станут главным импортером нефти в текущем году. Страна приобретает ее больше, чем продает.

Тем временем у крупных покупателей российской нефти в Европе возникли проблемы с банками и танкерными компаниями, которые отказывают в обслуживании поставок, опасаясь санкций из-за спецоперации РФ на Украине с целью защитить населения Донбасса от геноцида, сообщает INFOX.