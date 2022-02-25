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Аксенов: ВС РФ ликвидируют построенную ВСУ дамбу на Северо-Крымском канале

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:38
Армия
Аксенов: ВС РФ ликвидируют построенную ВСУ дамбу на Северо-Крымском канале
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Севастополь, 25 февраля. Российские военные заняты ликвидацией построенной украинскими властями дамбы на Северо-Крымском канале. В скором временем подача воды из Днепра в Крым будет восстановлена, о чем заявил глава республики Сергей Аксенов.

Разрушенные украинскими националистами заслонки в Северо-Крымском канале будут восстановлены, русло канала расчистят от деревьев и мусора. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в пятницу, комментируя ход работ по восстановлению подачи воды на полуостров из Днепра.

«Дорожную карту по восстановлению работы канала в Крым сформируют к понедельнику», — сообщил политик.

В четверг вечером российские военные обеспечили выход подразделений к Херсону и восстановили подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу.

Днем ранее глава республики заявил о фактическом окончании водной блокады полуострова с момента перехода узла в Новой Каховке под контроль российских военных. Об этом сообщило RT.

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Все новости / Армия / Аксенов: ВС РФ ликвидируют построенную ВСУ дамбу на Северо-Крымском канале
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