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Спецкор Сладков в Донбассе

Песков назвал «движением в сторону позитива» готовность Зеленского к переговорам с Кремлем

Политика
Песков назвал «движением в сторону позитива» готовность Зеленского к переговорам с Кремлем
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 25 февраля. Кремль обратил внимание на заявление о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам о нейтральном статусе его страны.

Такое решение можно назвать скорее «движением в сторону позитива». Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Скорее, это движение в сторону позитива, теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать», — подчеркнул он.

Из-за эскалации конфликта в Донбассе Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, однако должна получить гарантии безопасности. Зеленский напомнил, что страна не входит в состав НАТО и готова обсудить нейтралитет.

Президент России Владимир Путин ранее назвал спецоперацию в Донбассе вынужденной мерой. По его словам, Киев не оставил Москве иного выбора.

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украина донбасс песков зеленский переговоры
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