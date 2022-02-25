Песков назвал «движением в сторону позитива» готовность Зеленского к переговорам с Кремлем

Москва, 25 февраля. Кремль обратил внимание на заявление о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам о нейтральном статусе его страны.

Такое решение можно назвать скорее «движением в сторону позитива». Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Скорее, это движение в сторону позитива, теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать», — подчеркнул он.

Из-за эскалации конфликта в Донбассе Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, однако должна получить гарантии безопасности. Зеленский напомнил, что страна не входит в состав НАТО и готова обсудить нейтралитет.

Президент России Владимир Путин ранее назвал спецоперацию в Донбассе вынужденной мерой. По его словам, Киев не оставил Москве иного выбора.