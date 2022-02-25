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Песков предупредил об ответных мерах России против санкций Запада

Экономика
Песков предупредил об ответных мерах России против санкций Запада
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. Россия будет принимать необходимые ответные меры на все санкции западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Москва будет ориентироваться исключительно на собственные интересы в процессе формирования санкционного пакета. Представитель Кремля напомнил о работе принципа взаимности.

«Разумеется, ответные меры последуют... Еще все эти рестрикции предстоит проанализировать. И, конечно, в ходе этого анализа главная цель будет — наши собственные интересы», — заявил Песков.

Запад начал вводить санкции против России. Это последовало за военной спецоперацией на Донбассе, которую была вынуждена начать Россия.

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