Песков предупредил об ответных мерах России против санкций Запада

Москва, 25 февраля. Россия будет принимать необходимые ответные меры на все санкции западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Москва будет ориентироваться исключительно на собственные интересы в процессе формирования санкционного пакета. Представитель Кремля напомнил о работе принципа взаимности.

«Разумеется, ответные меры последуют... Еще все эти рестрикции предстоит проанализировать. И, конечно, в ходе этого анализа главная цель будет — наши собственные интересы», — заявил Песков.

Запад начал вводить санкции против России. Это последовало за военной спецоперацией на Донбассе, которую была вынуждена начать Россия.