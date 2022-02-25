Грандиозный футуристический музей открылся в столице Объединенных Арабских Эмиратов

В столице ОАЭ открылся необычный павильон, где главными экспонатами, по замыслу создателей, должны стать идеи. Здание уже называют архитектурным чудом и одним из самых красивых музеев планеты.

На создание музея ушло семь лет. Власти города хотят, чтобы это место сделало столицу ОАЭ крупнейшей в регионе платформой для изучения, видения и проектирования будущего.

«Мы собираемся привлечь самые выдающиеся умы мира, чтобы создать здесь будущее, чтобы Дубай мог послужить всему человечеству», — сказал министр по искусственному интеллекту Омар бин Султан Аль-Олама.

Корпус величественного 77-метрового здания выполнен из нержавеющей стали и украшен арабской каллиграфией. В числе прочих и лозунг «Будущее принадлежит тем, кто может его вообразить, спроектировать и воплотить в жизнь». Внутри музея уже располагается выставка технологий. Экспонаты музея посвящены глобальным проектам человечества — космическим путешествиям и Вселенной, изменению климата, экологии, здоровью и духовному развитию.