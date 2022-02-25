Банду автомобильных мошенников обезвредили в Подмосковье

Москва, 25 февраля. Сотрудники полиции арестовали в Мытищах пятерых граждан ближнего зарубежья. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали сотрудники пресс-службы министерства внутренних дел.

Преступники выискивали своих жертв на дорогах Московской области. Предпочитали обманывать пожилых людей. Они догоняли автомобиль и жестами показывали, что у него какая-то неисправность. Когда машина останавливалась, мошенники осматривали моторный отсек и незаметно выливали из шприца моторное масло на двигатель, имитируя задымление.

Затем злоумышленники предлагали проехать в арендованный ими гараж, имитировали диагностику и заявляли о необходимости дорогостоящего ремонта. Автовладельцы платили деньги и на следующий день получали машину якобы после ремонта. На самом деле мошенники только чистили и шлифовали поверхности и без того исправных деталей. Пока доказано 11 эпизодов, но правоохранители подозревают, что их было не менее тридцати. Возбуждены уголовные дела, преступники заключены под стражу.

Ранее ФАН цитировал автоэксперта Александра Шумского, который рассказал о новой схеме мошенничества на дорогах. Злоумышленники сигналят автовладельцу, чтобы тот остановился, после чего рассказывают о том, что камень, вылетевший из-под колеса, повредил лобовое стекло их машины.