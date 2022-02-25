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Песков: Россия признает президентство Зеленского

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:34
Политика
Песков: Россия признает президентство Зеленского
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 25 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле Владимира Зеленского президентом Украины.

Песков 24 февраля в ходе общения с журналистами заявил, что Кремль признает Зеленского главой украинского государства.

«Да, конечно. Зеленский — это президент Украины», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о решении провести спецоперацию в Донбассе. Официальный представитель Кремля в этот же день прокомментировал возможность переговоров Путина и Зеленского.

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