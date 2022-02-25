Эксперты Moody's отметили риски для мировой экономики из-за спецоперации на Украине

Нью-Йорк, 25 февраля. Глобальные экономические тренды, развивавшиеся продолжительное время, могут перемениться из-за ситуации на Украине. Такое мнение экспертов агентства Moody's приводит Finmarket.ru.

Они рассмотрели различные варианты разрешения кризиса на Украине, где РФ сейчас проводит спецоперацию по защите населения Донбасса от геноцида, и пришли к выводу, что при любом из них западным странам потребуется наращивать государственные расходы. Это снизит темпы ужесточения денежно-кредитной политики, полагает главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

«С учетом неопределенности центробанки могут замедлить темпы нормализации политики», — заявил он.

Другим аспектом, который способен помешать росту мировой экономики, является подорожание нефти. Этот процесс может разгонять инфляцию и препятствовать восстановлению глобальной экономики, предупреждали аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в интервью INFOX выразил мнение, что примерно через неделю финансовые рынки стабилизируются: акции «отскочат», а курс рубля вернется к прежним значениям.