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«Где был ваш стыд?»: Андреасян обратился к «извиняющимся» за Россию
Общество
«Где был ваш стыд?»: Андреасян обратился к «извиняющимся» за Россию
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян обратился к известным авторам постов в социальных сетях, «сгорающих» от чувства стыда за ввод российских войск на территорию Украины. По его словам, чтобы заявлять о подобных вещах, нужно уметь обосновать свою точку зрения.

«Где же был ваш стыд, когда сжигали заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе? Где ваш стыд, когда за восемь лет убито тысячи людей в Луганске и Донецке? У них было восемь лет, чтобы договориться, но эти восемь лет потрачены на то, чтобы унижать людей, считать их за быдло, относиться к ним как к третьему сорту!» — написал Сарик Андреасян в своем Instagram-аккаунте.

Режиссер призывает прекратить жить иллюзиями. Ведь Россия не нуждается в окружении ракетами НАТО. Он признается, что разумным жителям страны самим стыдно читать подобные посты.

«Где был ваш стыд?»: Андреасян обратился к «извиняющимся» за Россию
Prt Scr instagram.com / @ sarik_andreasyan

«Это ребята не хайп, это не шоу и в этом нет ничего смешного! Именно вас, идущих за дешевыми лозунгами, первыми повесят, когда доберутся, но вам и на этот раз повезет, так как вы спрячетесь под хорошими гонорарами и в хороших вагончиках», — добавил Андреасян.

Продюсер напомнил, что в течение последних 30 лет «дружественные» народы продавали благодарность и братство на ракеты у границ России. Он добавил, что ему тоже жаль, что начались военные действия. Однако желание жить в сильной стране оказалось сильнее.

«А если совсем стыдно, то визы еще не запретили, можете успеть на выход, а я остаюсь! Я — старый русский армянин и буду защищать интересы Родины и страны, гражданином которой я являюсь!» — заключил Сарик Андреасян.

Ранее политолог Армен Гаспарян поделился с ФАН своим мнением о ситуации с отказом стран Европы о вступлении Украины в НАТО. По его мнению, подобный итог был весьма ожидаем.

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