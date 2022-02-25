Операция Z: Альгис Микульскис о самой горячей теме нынешних дней

Боевые действия на Украине, где Вооруженные силы РФ проводят спецоперацию, призванную положить конец восьмилетнему донбасскому кризису, показывают: российская армия способна очень быстро решать поставленные перед ней задачи. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале пытается не только дать общую картину происходящего, но и обрисовать причины, вынудившие Россию взяться за оружие. Напоминаем: данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Описывать в подробностях ситуацию, которая сложилась на Украине к настоящему моменту, достаточно сложно. Причина — масштабы происходящего и огромное количество информации, зачастую крайне противоречивой, буквально ежеминутно поступающей из множества источников. Тем не менее спустя сутки с небольшим после начала спецоперации можно сделать некоторые выводы и обозначить ключевые моменты.

Итак, у Украины, возможно, больше нет флота, противовоздушной обороны и львиной доли авиации. Причем достигнуто это было применением высокоточного оружия в количествах, ни разу до сегодняшнего дня не задействовавшихся российской армией. Автор Telegram-канала Fighterbomber, например, не скрывает своего восхищения этим фактом:

«Это, пожалуй, одна из самых насыщенных высокоточным оружием боевых операций, которые когда-либо проводили ВС России в своей истории. «Ржавые» самолеты и «старая советская» техника за пару часов разнесли высокоточкой все, что может представлять хоть какую-то серьезную опасность для ВС РФ. Штабы, склады, аэродромы, флот, авиацию, РЛС, управление. Все умудрились [уничтожить] без каких-то подтвержденных потерь среди «мирняка». Такого, пожалуй, не удавалось никому и никогда».

Предварительные же итоги боевых действий ВС РФ на начало 25 февраля выглядят следующим образом: в донбасских республиках продолжается позиционное противостояние, при этом вооруженные силы ЛНР и ДНР не прекращают попыток выхода к границам, оговоренным в республиканских конституциях.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Разумеется, это не все и даже далеко не большая часть того, что произошло за минувшую ночь, однако приведенных фактов вполне хватает для того, чтобы понять: Россия взялась за Украину всерьез, от своих целей не отступится, а мешать ей в этом, по словам президента Владимира Путина, чревато крайне опасными последствиями:

«Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан».

Ну и, конечно же, невозможно не вспомнить о противниках России, кричащих из каждого американского, европейского и украинского утюга о «преступлении Москвы». Равно, как и не напомнить им о том, что Украину восемь лет увещевали, просили, уговаривали прекратить то, что она творила в Донбассе. Но она не понимала и не собиралась ничего понимать. Националисты бесновались в ее городах, устраивая факельные шествия под черно-красными знаменами, а армия продолжала обстреливать непокорные республики, забыв о Минских соглашениях, выполнение которых давало Киеву все шансы сохранить государство и жизни его граждан.

И все это — под одобрительное воркование Запада, ни на минуту не прекращавшего поддерживать украинский режим политическими заявлениями и совершенно реальным оружием. Стоит ли говорить о том, какого накала достигла его риторика за истекшие сутки… Президент США Джо Байден и раньше-то не особо стеснялся в выражениях, но сейчас начал просто угрожать:

«Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», — говорится в его речи, опубликованной на сайте Белого дома.

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Так Россия и вас предупреждала, мистер президент. Вот только все ее предложения по гарантиям коллективной безопасности вами и вашими сателлитами из НАТО были отвергнуты. Вы не могли представить, что Москву такое положение вещей не устроит? Так вот не устроило. И Москва начала защищаться уже не с трибун международных организаций, а из кабин штурмовиков. Тем же из вас, кто уверен, что Россия очень хотела всего этого, можно сказать лишь одно: не хотела до последнего, а вы, отказавшиеся от диалога, просто не оставили ей выбора.

Безусловно, уместным сейчас будет процитировать руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, который на страницах своего блога поделился чувствами, так или иначе разделяемыми в эти дни большинством россиян:

«Есть ли у нас радость оттого, что нам приходится проводить эту военную операцию — нет, конечно. Это тяжелая необходимость, а не радость, и военная операция проходит не для того, чтобы помахать флагом. Мы можем испытывать радость только оттого, что прекратится война, которая уже ведется восемь лет, в ходе которой в Донецке появилась Аллея ангелов — в память убитых ВСУ и террористическими нацбатальонами детей, прекратится война, которая унесла уже тысячи жизней».

Так что не стоит переживать за Украину. Россия воюет не с ней, а с теми, кто пытается превратить ее в этакий «нацистский заповедник». Не случайно же нашими заглавными целями там названы демилитаризация и денацификация. И мы справимся.