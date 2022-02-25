Мэр Горловки рассказал о погибших учителях при обстреле школы с позиций ВСУ

В то время как киевляне сетуют на проводимую Россией спецоперацию по демилитаризации украинского режима, которая, кстати, нацелена на ликвидацию исключительно военных объектов и не затрагивает мирных жителей, население Донбасса гибнет под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так в пятницу, 25 февраля, при обстреле со стороны ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики погибли двое сотрудников школы №50. Снаряд крупного калибра попал прямо в здание учебного заведения. Об этом специальному корреспонденту ФАН Александру Сладкову рассказал глава городской администрации Иван Приходько.

«У нас трагическая новость. Увы, бои продолжаются. Мы сейчас находимся около школы №50. Буквально 25 минут назад сюда прилетел снаряд. Мы пока даже еще не успели идентифицировать его: 122 или 152 калибр. Очень тяжело говорить, но в результате [обстрела] погибло два сотрудника этой школы. Вокруг видны следы осколков. Завуч школы пряталась за сейфом, но даже он ее не спас», — рассказал мэр.

При этом мэр Горловки особо подчеркнул, что трагичные сводки о жертвах среди мирных жителей приходят исключительно из Донбасса. Объектами обстрелов ВСУ зачастую становятся именно социальные учреждения и объекты жизнеобеспечения: школы, больницы, насосные станции, электростанции.

«Хочу акцентировать внимание на том, что мы таких сводок с территории Украины не видим. Такие сводки приходят только с территорий ДНР и ЛНР, обстреливаемых украинскими ВСУ. Они же наносят удары по объектам мирной инфраструктуры, по школам и социальным учреждениям», — заявил он.

Ранее о ситуации в Херсонской области рассказал ее бывший вице-губернатор Владислав Теличко. Администрация региона сообщила, что контроль над Геническим районом и самим районным центром полностью утрачен.