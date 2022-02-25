Международная федерация лыжного спорта перенесла все соревнования из России

Москва, 25 февраля. Международная федерация лыжных гонок (FIS) приняла решение перенести все этапы Кубка мира-2021/2022 из России в другую страну.

Данное решение было принято из-за нестабильной обстановки на территории Украины. На данный момент нет новостей о том, какие страны готовы принять у себя все оставшиеся этапы Кубка мира. В ближайшее время FIS должен объявить новые места проведения соревнований.

Ранее стало известно, что финал футбольной Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж. Матч состоится 28 мая на «Стад-де-Франс».