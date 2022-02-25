Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 13:28
13:26
Общество
Стас Старовойтов открыто поддержал Россию и осудил вступившихся за Украину артистов
13:23
Политика
Лавров упрекнул Зеленского во лжи после слов о готовности обсудить с РФ нейтральный статус
13:21
Экономика
Казань стала одним из лидеров российских городов по стоимости торговой недвижимости
13:19
Армия
Mash: разведка ВС РФ получила приказ помешать Турчинову сбежать с Украины
13:19
Общество
Россияне успели приобрести 289 тысяч билетов на рейсы с вылетом из закрытых аэропортов
13:19
Политика
Российские флаги в Херсоне: экс-вице-губернатор области Теличко рассказал о текущей ситуации в городе
13:18
Весь мир
Власти Мали активно укрепляют сотрудничество с иностранными державами
13:18
Общество
Крым учредил новую памятную дату 26 февраля
13:17
Спорт
Международная федерация лыжного спорта перенесла все соревнования из России
13:15
Происшествия
Стоматолога задержали по подозрению в избиении водителя и угоне машины в Петербурге
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Международная федерация лыжного спорта перенесла все соревнования из России

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:17
Спорт
Международная федерация лыжного спорта перенесла все соревнования из России
Global Look Press  /  Liu Chan/XinHua

Москва, 25 февраля. Международная федерация лыжных гонок (FIS) приняла решение перенести все этапы Кубка мира-2021/2022 из России в другую страну.

Данное решение было принято из-за нестабильной обстановки на территории Украины. На данный момент нет новостей о том, какие страны готовы принять у себя все оставшиеся этапы Кубка мира. В ближайшее время FIS должен объявить новые места проведения соревнований.

Ранее стало известно, что финал футбольной Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж. Матч состоится 28 мая на «Стад-де-Франс».

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Международная федерация лыжного спорта перенесла все соревнования из России
сборная россии лыжные гонки новости спорта
Комментировать