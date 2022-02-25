Современная российская армия полностью сформирована

Москва, 25 февраля. После анализа сообщений Министерства обороны РФ о проведенных тактических и стратегических учений можно сделать вывод: становление Вооруженных Сил России завершено. Российская армия полностью способна обеспечит военную безопасность страны, передает сетевое издание verumreactor.ru.

С 2018 года количество оперативных и стратегических учений в стране сократилось примерно в два раза по сравнению с периодом с 2014 по 2017 год. В то же время количество военнослужащих, задействованных в учениях, после 2018 года выросло в тринадцать раз по сравнению с предшествующим периодом и составляет сейчас в среднем 177 тысяч человек. Рост масштабности военных учений одновременно со снижением их количества говорит о повышении слаженности действий боевых частей и окончательном формировании армии России.

Ранее ФАН рассказывал о совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость». В их ходе армии двух стран отработали оборону с последующим переходом в контрнаступление.