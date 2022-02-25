«ФАН повсюду»: как распознавать фейки в современном информационном потоке

Ложные новости стали частью современной жизни. Признание фейков как феномена свидетельствует не только об их высокой эффективности, но и востребованности в обществе, жаждущего сенсаций, раскрытий «мировых заговоров» и шокирующих статей. Фальшивые новости могут влиять на общественное мнение миллионов людей, но зная методы создания фейк-ньюс, можно научиться легко выявлять их.
О признаках фейков, особенностях работы агрегаторов новостей и фактчекинге в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает учредитель «Сенсаций.Нет» Александр Фролов.
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В выпуске:
Яркие примеры фейковых новостей за время существования проекта «Сенсаций.Нет».
Какие фейки распространялись в день начала спецоперации России на Украине?
Ликбез по фактчекингу от «Сенсаций.Нет».
Особенности работы новостных агрегаторов.
Фейки в Telegram-каналах.
Как помочь старшему поколению проверять информацию из соцсетей?
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