«ФАН повсюду»: как распознавать фейки в современном информационном потоке

Ложные новости стали частью современной жизни. Признание фейков как феномена свидетельствует не только об их высокой эффективности, но и востребованности в обществе, жаждущего сенсаций, раскрытий «мировых заговоров» и шокирующих статей. Фальшивые новости могут влиять на общественное мнение миллионов людей, но зная методы создания фейк-ньюс, можно научиться легко выявлять их.

О признаках фейков, особенностях работы агрегаторов новостей и фактчекинге в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает учредитель «Сенсаций.Нет» Александр Фролов.

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В выпуске:

Яркие примеры фейковых новостей за время существования проекта «Сенсаций.Нет».

Какие фейки распространялись в день начала спецоперации России на Украине?

Ликбез по фактчекингу от «Сенсаций.Нет».

Особенности работы новостных агрегаторов.

Фейки в Telegram-каналах.

Как помочь старшему поколению проверять информацию из соцсетей?

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