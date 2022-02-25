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«ФАН повсюду»: как распознавать фейки в современном информационном потоке

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 16:01
Весь мир
«ФАН повсюду»: как распознавать фейки в современном информационном потоке
Федеральное агентство новостей  / 

Ложные новости стали частью современной жизни. Признание фейков как феномена свидетельствует не только об их высокой эффективности, но и востребованности в обществе, жаждущего сенсаций, раскрытий «мировых заговоров» и шокирующих статей. Фальшивые новости могут влиять на общественное мнение миллионов людей, но зная методы создания фейк-ньюс, можно научиться легко выявлять их.

О признаках фейков, особенностях работы агрегаторов новостей и фактчекинге в подкасте «ФАН повсюду» рассказывает учредитель «Сенсаций.Нет» Александр Фролов.

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В выпуске:

Яркие примеры фейковых новостей за время существования проекта «Сенсаций.Нет».

Какие фейки распространялись в день начала спецоперации России на Украине?

Ликбез по фактчекингу от «Сенсаций.Нет».

Особенности работы новостных агрегаторов.

Фейки в Telegram-каналах.

Как помочь старшему поколению проверять информацию из соцсетей?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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