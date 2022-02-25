Итальянский премьер Драги не смог дозвониться до Зеленского

Рим, 25 февраля. Премьер-министр Италии Марио Драги не дозвонился до президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал сам глава итальянского правительства, украинский лидер не вышел с ним на связь. Политики договаривались, что созвонятся утром 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Зеленский в очередном видеообращении призвал Россию к диалогу. Он заявил о необходимости прекратить специальную военную операцию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию в Донбассе по просьбам руководства Донецкой и Луганской народных республик. Перед этим российский лидер подписал договор о признании независимого статуса субъектов и взаимопомощи.