Минобороны РФ сообщило о добровольной сдаче в плен 11 бойцов ВСУ в Николаевске

Москва, 25 февраля. Украинские военные добровольно сдаются в плен Народной милиции республик Донбасса и складывают оружие. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Военнослужащие ДНР продолжают развивать успешное наступление в направлении Николаевска. По информации Минобороны РФ, уже 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен Народной милиции республики.

«После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям», — сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее управление Народной милиции ЛНР передало, что многие украинские военные добровольно сдают оружие и просят открыть гуманитарный коридор. Нежелание украинские солдат воевать также подтвердили в ДНР: глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные хорошо понимают ситуацию и готовы сложить оружие.