Режиссер Грымов назвал причину ухода известных артистов из театра

Москва, 25 февраля. Художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов отметил, что уход именитых артистов из театра воспринимается с болью у самих актеров. По его словам, такое же чувство должно быть у руководства.

Грымов высказался о позициях художественных руководителей и актеров на фоне громких уходов из своих театров Сергея Гармаша, Виктора Сухорукова и Александра Домогарова. Он убежден, что каждый должен ставить себя на место другого и попытаться понять, что привело к конфликту и разногласиям.

«Актеры и есть театр, а я должен быть для них надежной спиной. Вся ответственность за конфликты лежит на худруке. Если они возникают, значит, я как руководитель не создал должного уровня», — пояснил знаменитый режиссер в разговоре с «Московским комсомольцем».

Грымов отметил, что потери в актерском составе невыгодны в первую очередь руководству. Поскольку необходимо убирать из репертуара много спектаклей или искать замену.

Александр Домогаров, объявивший о своем уходе из Театра Моссовета, сообщил, что жаждет крови. Он признался, что ему не нравится политика нового руководства театра, которое развалило учреждение.