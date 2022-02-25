Дипломатический советник Мирошник четко описал реакцию ЛНР и ДНР на действия России

Москва, 25 февраля. Жители Донбасса благодарны России за то, что она не только признала их независимость, но и решила защитить русский мир от украинских националистов. Об этом рассказал дипломатический советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.

Политик подчеркивает, что для ЛНР и ДНР помощь РФ стала единственной возможностью защититься от агрессии Киева. При этом, по его словам, именно за это Запад теперь и хочет наказать санкциями Москву.

«Каждый человек, живущий в Донбассе понимает, что это рука спасения. Мы понимаем, что все санкции, которые сейчас будут наложены на Россию, все действия, которые будут оказаны — это все из-за того, что ЛНР и ДНР была протянута рука помощи. Нам действительно решили помочь, решили спасти, не допустить уничтожения», — заявил Мирошник в эфире программы «60 минут».

Представитель ЛНР уверен, что Киев сам спровоцировал текущее развитие событий, так как долгие восемь лет отказывался решать вопрос миром и идти на какие-либо уступки.

«Нужно все время четко понимать и помнить, что происходящее сегодня — это вариант военного принуждения к миру, потому что у нас просто не осталось никаких других вариантов. Мы долго пытались договариваться, мы подписывали какие-то документы, Украина брала на себя очередные обязательства и ничего не делала», — напомнил политик.

Федеральное агентство новостей /

Советник главы Луганской народной республики отмечает, что власти Украины не просто игнорировали минские соглашения и все прочие договоренности, но и намеренно их нарушали, тем самым еще больше ухудшая ситуацию в Донбассе.

«Период Зеленского — это период наглого, циничного, демонстративного нарушения всех норм. Было запрещено использование БПЛА, а они их поставили. Запрещено использовать тяжелую артиллерию — они ее подтянули. Шел целый набор действий по откровенному накачиванию этой ситуации», — говорит Мирошник.

Киев был уверен, считает эксперт, что благодаря масштабной помощи и поддержке Запада он бесконечно сможет тянуть время и не только не выполнять минские договоренности, но и все больше терроризировать Донбасс, а то и вовсе взять его силой.

«В голове у каждого из них был "хорватский вариант". Он рассчитывали, что Россию заставят сидеть в казармах, Россия никуда не дернется. А потом Киев при помощи США и стран НАТО рассчитывал раздавить силы ЛНР и ДНР с многократным превосходством. Но этого не произошло», — объяснил советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко ранее рассказал о реальных успехах России в деле демилитаризации Украины.