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Сборная России сыграет стыковые матчи отборочного этапа к ЧМ-2022 на нейтральном поле

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:06
Спорт
Сборная России сыграет стыковые матчи отборочного этапа к ЧМ-2022 на нейтральном поле
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Ньон, 25 февраля. Мужская сборная России по футболу проведет стыковые матчи за право участвовать в финальном турнире чемпионата мира, который пройдет в Катаре в декабре 2022 года, на нейтральном поле.

Информацию подтвердила пресс-служба Европейской ассоциации футбола (УЕФА). Сборная России проведет все свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральном поле. На данный момент нет информации, сможет ли Российский футбольный союз (РФС) сам выбрать местопроведение.

УЕФА также уведомил руководство московского «Спартака» о том, что домашний матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы красно-белые должны будут провести на нейтральном поле. Жеребьевка начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее УЕФА сообщил о том, что финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж. Игра состоится 28 мая на «Стад-де-Франс».

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сборная россии по футболу чемпионат мира катар-2022 отборочный этап
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