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Воздушную тревогу объявили в украинском городе Ровно

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:04
Общество
Воздушную тревогу объявили в украинском городе Ровно
pixabay.com  /  Bru-nO

Ровно, 25 февраля. Власти города Ровно, расположенного на северо-западе Украины, объявили воздушную тревогу.

Сирена воздушной тревоги немногим ранее зазвучала в Киеве. Объявление об этом дала администрация столицы Украины в своем Telegram-канале. Теперь предупреждение звучит в украинском Ровно, сообщают средства массовой информации.

Российский лидер Владимир Путин в обращении к гражданам утром 24 февраля заявил о решении провести специальную операцию, направленную на прекращение агрессии против жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ назвал операцию вынужденной мерой.

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