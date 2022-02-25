Воздушную тревогу объявили в украинском городе Ровно

Ровно, 25 февраля. Власти города Ровно, расположенного на северо-западе Украины, объявили воздушную тревогу.

Сирена воздушной тревоги немногим ранее зазвучала в Киеве. Объявление об этом дала администрация столицы Украины в своем Telegram-канале. Теперь предупреждение звучит в украинском Ровно, сообщают средства массовой информации.

Российский лидер Владимир Путин в обращении к гражданам утром 24 февраля заявил о решении провести специальную операцию, направленную на прекращение агрессии против жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ назвал операцию вынужденной мерой.