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«Газпром» и CNPC обсудили реализацию проекта поставок газа в Китай

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:01
Экономика
«Газпром» и CNPC обсудили реализацию проекта поставок газа в Китай
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 февраля. ПАО «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) обсудили возможные шаги по реализации поставок российского газа в Китай. Это второй долгосрочный договор купли-продажи, заключенный компаниями.

Поставки газа будут осуществляться по «Дальневосточному» маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Ранее алжирская государственная компания Sonatrach объявила о завершении геологоразведочных работ на 24 новых газовых скважинах в сотрудничестве с российским ПАО «Газпром».

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