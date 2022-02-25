«Газпром» и CNPC обсудили реализацию проекта поставок газа в Китай

Москва, 25 февраля. ПАО «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) обсудили возможные шаги по реализации поставок российского газа в Китай. Это второй долгосрочный договор купли-продажи, заключенный компаниями.

Поставки газа будут осуществляться по «Дальневосточному» маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Ранее алжирская государственная компания Sonatrach объявила о завершении геологоразведочных работ на 24 новых газовых скважинах в сотрудничестве с российским ПАО «Газпром».