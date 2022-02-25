Источник в Минобороны РФ: российские военные не наносили ракетных ударов по Киеву

Киев, 25 февраля. Российские войска не наносили ракетных ударов по Киеву, заявил РИА Новости источник в Минобороны РФ.

В сообщении также говорится, что появление факела над украинской столицей, о котором говорили местные жители, связано с ошибкой военнослужащих ВСУ. Источник в российском военном ведомстве заявил, что украинская ПВО атаковала свой же истребитель Су-27.

Ранее некоторые СМИ писали, что Киев якобы подвергся ракетной атаке. Утверждалось, что под огнем оказались здания генштаба ВСУ и полк связи.