Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 13:27
13:26
Общество
Google добавил бэт-сигнал по случаю выхода нового «Бэтмена»
13:26
Общество
Стас Старовойтов открыто поддержал Россию и осудил вступившихся за Украину артистов
13:23
Политика
Лавров упрекнул Зеленского во лжи после слов о готовности обсудить с РФ нейтральный статус
13:21
Экономика
Казань стала одним из лидеров российских городов по стоимости торговой недвижимости
13:19
Армия
Mash: разведка ВС РФ получила приказ помешать Турчинову сбежать с Украины
13:19
Общество
Россияне успели приобрести 289 тысяч билетов на рейсы с вылетом из закрытых аэропортов
13:19
Политика
Российские флаги в Херсоне: экс-вице-губернатор области Теличко рассказал о текущей ситуации в городе
13:18
Весь мир
Власти Мали активно укрепляют сотрудничество с иностранными державами
13:18
Общество
Крым учредил новую памятную дату 26 февраля
13:17
Спорт
Международная федерация лыжного спорта перенесла все соревнования из России
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Источник в Минобороны РФ: российские военные не наносили ракетных ударов по Киеву

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:01
Армия
Источник в Минобороны РФ: российские военные не наносили ракетных ударов по Киеву
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 25 февраля. Российские войска не наносили ракетных ударов по Киеву, заявил РИА Новости источник в Минобороны РФ.

В сообщении также говорится, что появление факела над украинской столицей, о котором говорили местные жители, связано с ошибкой военнослужащих ВСУ. Источник в российском военном ведомстве заявил, что украинская ПВО атаковала свой же истребитель Су-27.

Ранее некоторые СМИ писали, что Киев якобы подвергся ракетной атаке. Утверждалось, что под огнем оказались здания генштаба ВСУ и полк связи.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Источник в Минобороны РФ: российские военные не наносили ракетных ударов по Киеву
Киев минобороны вс рф
Комментировать