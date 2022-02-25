Российские футбольные клубы и сборные будут проводить матчи на нейтральном поле

Ньон, 25 февраля. Российским клубам и национальным сборным запретили проводить домашние матчи под эгидой УЕФА на своем поле.

Члены исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ходе внеочередного заседания приняли решение запретить российским и украинским клубам и сборными проводить матчи под эгидой организации на своих стадионах. Игры будут проходить на нейтральном поле.

УЕФА также официально объявил о переносе финального матча Лиги чемпионов из Петербурга. Решающая игра еврокубкового турнира должна была пройти на «Газпром Арене» 28 мая.