Тизер боевика Дэвида Литча «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в главной роли появился в Сети

Лос-Анджелес, 25 февраля. Дебютный тизер фильма режиссера Дэвида Литча появился на YouTube. На опубликованных кадрах поезд Nippon Speed Line несется на огромной скорости, в одном из вагонов находится исполнитель главной роли Брэд Питт.

Полноценный трейлер боевика выйдет 2 марта, сообщает издание Collider. В картине сыграли Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Зази Битц, Джои Кинг, Майкл Шэннон и Эндрю Кодзи. По сюжету пятеро киллеров оказываются в одном поезде. Вскоре они узнают, что их миссии как-то связаны.

Картина находится на стадии постпродакшена. Российская премьера «Быстрее пули» намечена на 14 июля, в мировой прокат фильм выйдет на день позже.

Ранее создатели перенесли выход трейлера третьей части «Фантастических тварей» с Эдди Редмэйном в главной роли. Продолжение популярной франшизы покажут в кинотеатрах в апреле 2022 года.