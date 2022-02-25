На острове Змеиный украинские военнослужащие сложили оружие и добровольно сдались

Любые боевые действия порождают как значительный момент неопределенности, часто именуемый «туманом войны», так и стремление приукрасить, а то и мифологизировать действия своей стороны на фоне приуменьшения достижений оппонента. Реализуемая в данное время Россией военная спецоперация на Украине тут не исключение, благо заведомых фейков и мифов она в инфополе наплодила с избытком. Причем если российская сторона на официальном уровне старается комментировать ход боевых действий подчеркнуто корректно и лаконично (кто не верит — посмотрите брифинги генерал-майора Игоря Конашенкова), то украинская сторона в обилии транслирует крайне эмоциональные домыслы.

Пожалуй, наиболее наглядным примером стала история украинского гарнизона острова Змеиный, находящегося в Черном море и расположенного примерно в 35 километрах восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная.

В советское время на Змеином была размещена радиолокационная рота ПВО, а также радиотехнический взвод береговой системы наблюдения ВМФ СССР. После распада Советского Союза на отошедшем Украине острове «поселились» украинские пограничники. Имеется информация, что после обострения российско-украинских отношений в 2014 году на Змеином появилась РЛС освещения надводной обстановки, позволявшая гарнизону острова держать под наблюдением не только подходы к дельте Дуная, но и линию морского маршрута Одесса — Босфор. Можно предположить, что именно из-за этого Черноморский флот, когда настало время приступить к проведению военной операции по принуждению Украины к денацификации, решил установить контроль над Змеиным. Но там, как мы помним, в этот момент находился гарнизон украинских пограничников.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

Дальнейшие события в изложении украинской стороны выглядели примерно так.

Во второй половине дня 24 февраля 2022 года близ Змеиного появились два вымпела Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва» и патрульный корабль «Василий Быков». Российские моряки по радио предложили военнослужащим не оказывать сопротивление и сложить оружие. В ответ кто-то из украинских пограничников якобы послал черноморцев подальше. Словом, складывать оружие пограничники отказались.

Последующие действия в изложении украинской стороны приобрели характер какого-то армагеддона. Якобы российские моряки попробовали высадить на остров десант, но военные на острове отбили атаку. Затем, по словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, российские корабли нанесли по острову «ракетно-артиллерийский удар». Но и он якобы не заставил пограничников сложить оружие. Тогда, согласно информации Госпогранслужбы Украины, по Змеиному отбомбились два российских фронтовых бомбардировщика Су-24. Несмотря на это, военные продолжали удерживать Змеиный!

В районе полуночи, утратив связь с гарнизоном острова, в Госпогранслужбе Украины сделали вывод, что остров захвачен, а все пограничники на нем погибли. Последних на Украине немедленно объявили героями, а президент Владимир Зеленский утром 25 февраля даже пообещал всех военнослужащих Змеиного наградить. Посмертно.

Легенда о павших, но не сдавшихся защитниках Змеиного обрастала в украинских пабликах и СМИ все новыми и новыми удивительными подробностями, пока на очередном брифинге Минобороны РФ Игорь Конашенков не озвучил информацию, буквально подкосившую украинский турбопатриотичный миф.

«В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», — сообщил общественности Конашенков.

Вот так. Сложили оружие и добровольно сдались, а не погибли все поголовно в бою, как хотелось бы киевскому режиму и его сторонникам.