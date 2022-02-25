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Пострадавшие от миротворцев ООН жители ЦАР получат юридическую помощь

Весь мир
Пострадавшие от миротворцев ООН жители ЦАР получат юридическую помощь
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 25 февраля. Пострадавшие от действий миротворцев ООН жители Центральноафриканской Республики смогут получить бесплатную юридическую поддержку. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель «Бюро правовой помощи» Кевин Ябада.

«За два месяца работы мы зарегистрировали около десяти дел жертв кризиса безопасности, причем большее число обращений касалось контингента многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА).

Население жаловалось на превышение полномочий и всевозможные нарушения гражданских прав и свобод со стороны «голубых касок», — подчеркнул он.

Ябада добавил, что множество преступлений, совершенных боевиками различных группировок и миротворцами ООН, остались безнаказанными, что недопустимо в современном мире. По этой причине глава бюро призвал жителей активней обращаться за помощью.

«Мы начали работать специально для того, чтобы ответственные за боль и страдания нашего народа предстали перед законом. Мы оказываем бесплатную юридическую поддержку и сопровождение, составляем обращения в суды, собираем доказательства и так далее.

Наша цель — защита нации. Нельзя допускать огромных материальных и человеческих потерь, у нас и так много вдов и сирот», — заключил Кевин Ябада.

Пострадавшие от миротворцев ООН жители ЦАР получат юридическую помощь
flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Жители ЦАР могут оставлять обращения по номеру телефона: 75-71-49-36.

Ранее пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем раскритиковал руководство многопрофильной комплексной миссии ООН за бездействие, которое повлекло смерть мирного населения.

 

Les résidents de la République centrafricaine touchés par les actions des casques bleus de l'ONU pourront bénéficier d'un soutien juridique gratuit. C'est ce qu'a déclaré le président du bureau d'aide juridique, Kevin Yabada, lors d'une conférence de presse.

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