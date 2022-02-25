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Пушилин: силы ДНР и ЛНР подойдут к границам Донецкой и Луганской областей в считанные дни

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 12:56
Политика
Пушилин: силы ДНР и ЛНР подойдут к границам Донецкой и Луганской областей в считанные дни
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 25 февраля. Выход сил ДНР и ЛНР к административным границам Донецкой и Луганской области произойдет через считанные дни. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам политика, ситуация на территории Донбасса остается напряженной. Контрнаступление продолжается, силы Луганской и Донецкой народных республик продвигаются вперед, добавил глава ДНР.

Недавно дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что перед республикой стоит задача взять под контроль Луганскую область.

Ранее Пушилин сообщил, что некоторые украинские военные понимают: сопротивляться бесполезно. Они начали слагать оружие.

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Все новости / Политика / Пушилин: силы ДНР и ЛНР подойдут к границам Донецкой и Луганской областей в считанные дни
украина пушилин донбасс донецкая область луганская область
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