Политолог Жарихин: Запад нуждается в более отчаянном президенте на Украине

Москва, 25 февраля. Некоторые западные политики выступают за замену президента Украины Владимира Зеленского на более отчаянного руководителя. Об этом сообщил политолог Владимир Жарихин.

Недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил в случае необходимости украинским властям, в том числе лидеру дать убежище. Жарихин считает, что такое заявление свидетельствует о желании Запада заменить Зеленского на более отчаянного руководителя.

«Они и раньше раздумывали о том, чтобы поменять Зеленского, и до того. Это не случайно. Часть политиков на Западе считает, что надо поменять Зеленского на более сильного, более упертого руководителя», — сказал заместитель директора Института стран СНГ в беседе с РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский обратился к соотечественникам. В видео сообщении он выступил за проведение мирных переговоров с Россией на фоне специальной военной операции в Донбассе.