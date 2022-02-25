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Политолог Жарихин: Запад нуждается в более отчаянном президенте на Украине

Политика
Политолог Жарихин: Запад нуждается в более отчаянном президенте на Украине
pixabay.com

Москва, 25 февраля. Некоторые западные политики выступают за замену президента Украины Владимира Зеленского на более отчаянного руководителя. Об этом сообщил политолог Владимир Жарихин.

Недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил в случае необходимости украинским властям, в том числе лидеру дать убежище. Жарихин считает, что такое заявление свидетельствует о желании Запада заменить Зеленского на более отчаянного руководителя.

«Они и раньше раздумывали о том, чтобы поменять Зеленского, и до того. Это не случайно. Часть политиков на Западе считает, что надо поменять Зеленского на более сильного, более упертого руководителя», — сказал заместитель директора Института стран СНГ в беседе с РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский обратился к соотечественникам. В видео сообщении он выступил за проведение мирных переговоров с Россией на фоне специальной военной операции в Донбассе.

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