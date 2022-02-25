Глава Минкультуры Литвы потребовал уволить связанного с Россией режиссера малого театра

Вильнюс, 25 февраля. Власти Литвы приняли решение об увольнении режиссера и основателя Вильнюсского малого театра Римаса Туминаса, который параллельно занимает пост худрука Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Об этом сообщил министр культуры страны Симонас Кайрис.

Глава литовского ведомства озвучил информацию о снятии Туминаса с должности вечером 24 февраля. Соответствующее сообщение он разместил у себя в Facebook. По словам Кайриса, это связано с происходящими на территории Украины событиями. Также министр отметил, что «ни один российский исполнитель не ступит на литовскую землю, неважно выступал он на оккупированных территориях или нет».

«Директор Вильнюсского малого театра проинформирован о том, что я жду ясного и недвусмысленного увольнения Туминаса, или пусть директор сам положит на стол заявление об увольнении», — написал глава Минкультуры Литвы.

Спецоперация по защите мирных граждан Донбасса с участием российских ВС стартовала утром 24 февраля. Об этом гражданам России сообщил президент страны Владимир Путин, назвав принятое им решение вынужденной мерой.