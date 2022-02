Кто попал под новые антироссийские санкции Запада

Президент США Джо Байден и ряд лидеров стран Запада объявили о введении ряда новых антироссийских санкций. Эти санкции планировались долгое время, и были введены когда Россия приступила к операции по демилитаризации и денацификации Украины.

О новых ограничительных мерах сообщили официальные лица США, Великобритании, Канады, Японии, Швейцарии и стран Евросоюза. Ограничения затронут прежде всего финансовую сферу. Кроме того, ряд санкций направлен на российские технологические компании.

Подробнее о новом этапе санкционного давления на российские власти и бизнес — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

SWIFT наш

Вечером 24 февраля о введении нового санкционного пакета сообщил президент США Джо Байден. Американское казначейство разработало сразу два списка: один в отношении российских финансовых учреждений, в другой также были включены белорусские банки. Это стало ответом Штатов на решение правительства страны поддержать усилия РФ по поддержке жителей Донбасса.

Today, I authorized a new round of sanctions and limitations in response to Putin’s war of choice against Ukraine.



We have purposefully designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia – and to minimize the impact on the United States. pic.twitter.com/wM0kEBcZba — President Biden (@POTUS) February 25, 2022

Среди компаний, которые столкнулись с ограничительными мерами оказались: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Белинвестбанк, банк «Дабрабыт», Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Россельхозбанк, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот», «РЖД», Альфа-Банк, «Московский кредитный банк».

Все указанные компании не смогут привлекать инвестиции в США. Кроме того, Сбербанку и ВТБ будет запрещено проводить операции в долларах, а активы ВТБ в США подверглись заморозке.

Также сообщается о введении ряда санкций, касающихся технологической сферы. Минпромторг США сообщил о запрете на поставки в Россию полупроводников, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оборудования для обеспечения информационной безопасности.

При этом американская сторона предусмотрела целый ряд исключений, позволяющих американцам продолжать вести бизнес с подсанкционными компаниями.

Не осталось в стороне и правительство Канады, которое только недавно закончило вводить санкции против собственных граждан, участвовавших в маршах протестов против коронавирусных ограничений.

Премьер страны Джастин Трюдо объявил о введении ограничений в отношении 58 физических и юридических лиц. При этом конкретных имен и организаций, попавших под канадские санкции, Трюдо не назвал.

For information on the wide-reaching sanctions we’ve announced today, and for more on our unwavering support for Ukraine and the people who call it home, click here: https://t.co/3xCKWSoUqE — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 25, 2022

Банк ВТБ и авиакомпания «Аэрофлот» оказалась в санкционных списках правительства Великобритании. Их активы на территории Соединенного Королевства замораживаются. Кроме того, запрещаются полеты «Аэрофлота» на Туманный Альбион, а ВТБ не сможет осуществлять операции в фунтах стерлингов.

Под британские санкции попали и физические лица. Отныне россиянам запрещено хранить на счетах в банках страны более 50 тыс. фунтов стерлингов.

I thanked our financial services sector today for the efforts they are making to ensure sanctions implemented against Russia are robust and effective.



Should things escalate further, tougher sanctions are ready to punish President Putin for his destructive course of action. pic.twitter.com/CjwfZhj4BO — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 23, 2022

Премьер страны Борис Джонсон объявил введение технологических санкций против Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации и корпорации Ростех. Речь идет о запрете на поставку в Россию технологий и товаров двойного назначения и оборудования для бурения.

По словам Джонсона, Великобритания «продолжит действия по выдавливанию России из мировой экономики».

Швейцария присоединилась к ранее введенным санкциям ЕС против депутатов Государственной Думы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, власти страны сообщили о введении ограничений в отношении трех неназванных российских банков.

Необходимо отметить, что многие из анонсированных мер уже стали повторением ранее введенных. Например, были введены повторные санкции против Патрушева, Сечина и Иванова, а также новые санкции против их сыновей и против членов руководства Сбербанка и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева.

Новые меры стали продолжением непрекращающегося санкционного давления на Россию, которое началось в 2014 году после вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Новый виток ограничительных мер начался после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных республик Донбасса.

Введенные меры касались запрета гражданам США на покупку на вторичном рынке российских гособлигаций, осуществления торговли и инвестиций в ДНР и ЛНР. Евросоюз прекратил сертификацию газопровода «Северный Поток—2» и заморозил активы 27 физических и юридических лиц из России.

Япония также присоединилась к режиму санкций, заморозив активы представителей ДНР и ЛНР и запретив торговать с Донбассом. Кроме того, Россия не сможет выпускать новые гособлигации на японской территории.

Вместе с тем, по заявлениям официальных лиц США и ЕС ограничения не затронут экспорт ряда товарных групп из РФ. Прежде всего это касается энергоносителей, сельскохозяйственной продукции.