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Кто попал под новые антироссийские санкции Запада

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 14:26
Весь мир
Кто попал под новые антироссийские санкции Запада
Global Look Press  /  Chris Kleponis / Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден и ряд лидеров стран Запада объявили о введении ряда новых антироссийских санкций. Эти санкции планировались долгое время, и были введены когда Россия приступила к операции по демилитаризации и денацификации Украины.

О новых ограничительных мерах сообщили официальные лица США, Великобритании, Канады, Японии, Швейцарии и стран Евросоюза. Ограничения затронут прежде всего финансовую сферу. Кроме того, ряд санкций направлен на российские технологические компании. 

Подробнее о новом этапе санкционного давления на российские власти и бизнес — в материале международной редакции Федерального агентства новостей

Кто попал под новые антироссийские санкции Запада
Федеральное агентство новостей /

SWIFT наш

Вечером 24 февраля о введении нового санкционного пакета сообщил президент США Джо Байден. Американское казначейство разработало сразу два списка: один в отношении российских финансовых учреждений, в другой также были включены белорусские банки. Это стало ответом Штатов на решение правительства страны поддержать усилия РФ по поддержке жителей Донбасса.

Среди компаний, которые столкнулись с ограничительными мерами оказались: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Белинвестбанк, банк «Дабрабыт», Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Россельхозбанк, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот», «РЖД», Альфа-Банк, «Московский кредитный банк».

Все указанные компании не смогут привлекать инвестиции в США. Кроме того, Сбербанку и ВТБ будет запрещено проводить операции в долларах, а активы ВТБ в США подверглись заморозке.

Также сообщается о введении ряда санкций, касающихся технологической сферы. Минпромторг США сообщил о запрете на поставки в Россию полупроводников, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оборудования для обеспечения информационной безопасности.

При этом американская сторона предусмотрела целый ряд исключений, позволяющих американцам продолжать вести бизнес с подсанкционными компаниями.

NASA и Роскосмос продолжают сотрудничать по МКС на фоне санкций
pixabay.com /

Не осталось в стороне и правительство Канады, которое только недавно закончило вводить санкции против собственных граждан, участвовавших в маршах протестов против коронавирусных ограничений.

Премьер страны Джастин Трюдо объявил о введении ограничений в отношении 58 физических и юридических лиц. При этом конкретных имен и организаций, попавших под канадские санкции, Трюдо не назвал.

Банк ВТБ и авиакомпания «Аэрофлот» оказалась в санкционных списках правительства Великобритании. Их активы на территории Соединенного Королевства замораживаются. Кроме того, запрещаются полеты «Аэрофлота» на Туманный Альбион, а ВТБ не сможет осуществлять операции в фунтах стерлингов.

Под британские санкции попали и физические лица. Отныне россиянам запрещено хранить на счетах в банках страны более 50 тыс. фунтов стерлингов.

Премьер страны Борис Джонсон объявил введение технологических санкций против Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации и корпорации Ростех. Речь идет о запрете на поставку в Россию технологий и товаров двойного назначения и оборудования для бурения.

По словам Джонсона, Великобритания «продолжит действия по выдавливанию России из мировой экономики».

Швейцария присоединилась к ранее введенным санкциям ЕС против депутатов Государственной Думы, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, власти страны сообщили о введении ограничений в отношении трех неназванных российских банков.

Необходимо отметить, что многие из анонсированных мер уже стали повторением ранее введенных. Например, были введены повторные санкции против Патрушева, Сечина и Иванова, а также новые санкции против их сыновей и против членов руководства Сбербанка и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева.

Новые меры стали продолжением непрекращающегося санкционного давления на Россию, которое началось в 2014 году после вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Новый виток ограничительных мер начался после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных республик Донбасса.

Евросоюз официально утвердил санкции против России за признание независимости ЛНР и ДНР
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Введенные меры касались запрета гражданам США на покупку на вторичном рынке российских гособлигаций, осуществления торговли и инвестиций в ДНР и ЛНР. Евросоюз прекратил сертификацию газопровода «Северный Поток—2» и заморозил активы 27 физических и юридических лиц из России.

Япония также присоединилась к режиму санкций, заморозив активы представителей ДНР и ЛНР и запретив торговать с Донбассом. Кроме того, Россия не сможет выпускать новые гособлигации на японской территории.

Вместе с тем, по заявлениям официальных лиц США и ЕС ограничения не затронут экспорт ряда товарных групп из РФ. Прежде всего это касается энергоносителей, сельскохозяйственной продукции.

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