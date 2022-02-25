Независимый эксперт ООН: армия Мали активно противодействует распространению терроризма

Бамако, 25 февраля. Республика Мали активно борется с распространением терроризма и прикладывает максимум усилий для снижения экономического давления от санкций. Об этом в интервью TV 5 Monde заявил независимый эксперт ООН Алиун Тине.

«Диалог Организации Объединенных Наций с властями переходного периода продолжается. Мы призываем Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) отменить санкции, поскольку они затрагивают наиболее уязвимых людей. Мы также направляем послание правительству с просьбой принять меры для возвращения к конституционному порядку в наиболее разумные сроки. Именно это гарантирует мир и безопасность», — отметил эксперт.

Тине подчеркнул, что смена властей в стране оправдала себя, однако в настоящее время республике необходимо «более четко определиться с конкретными датами перехода к гражданскому правлению».

«Понятно, что мешают нападения со стороны вооруженных групп. Именно они нарушают права человека, наказывая всех, кто не согласен с их идеологией. Это и приводит к сохранению кризиса нестабильности, с которым пытаются справиться правительство и национальная армия (FAMa). Преступления, совершаемые в районах, контролируемых джихадистами, вызывают серьезную озабоченность», — добавил представитель ООН.

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Африканские аналитики уверены, что усиление FAMa связано со сближением Москвы и Бамако, произошедшем при смене политического вектора правительства с западного на восточный. Это спровоцировало недовольство среди европейских чиновников.

Также на ситуацию повлияли распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в регион российских инструкторов, которых зарубежные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Иностранные элиты понимают, что специалисты РФ оказались намного эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

La République du Mali lutte activement contre la prolifération des activités terroristes et fait tout son possible pour réduire les pressions économiques résultant des sanctions. Dans une interview avec TV5 Monde a déclaré l'expert indépendant de l'ONU Alioune tine.