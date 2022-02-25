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Глава МИД России Лавров: Москва не могла оставить без внимания призыв о помощи от ЛДНР

Политика
Глава МИД России Лавров: Москва не могла оставить без внимания призыв о помощи от ЛДНР
flickr.com  /  МИД России

Москва, 25 февраля. Российская сторона не могла остаться безучастной к просьбе Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Недавно республики Донбасса обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. После глава государства объявил о специальной военной операции.

Лавров проводит встречу с коллегой из ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой. По его словам, российская сторона не могла проигнорировать призывы по защите от агрессии Украины.

«(Киев. — Прим. ред.) объявил о безальтернативности вступления в НАТО и стал грозить обретением ядерного оружия», — напомнил также Лавров.

Ранее стало известно, что депутаты Донецкой Народной Республики ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией.

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