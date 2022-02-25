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Российские пользователи пожаловались на сбои в работе сразу у трех банков

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 13:04
Общество
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе сразу у трех банков
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 25 февраля. Российские банки столкнулись с трудностями в работе. На сбои пожаловались пользователи сервиса Downdetector.

Проблемы в работе наблюдаются и у оператора связи Ростелекома. Что касается ВТБ, клиенты этого банка жалуются на невозможность осуществления операций по переводу средств. У некоторых не получается войти в мобильное приложение. Клиенты Райффайзенбанка больше всего жалуются на трудности с использованием мобильного приложения. Представители банков пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Совкомбанк» ранее приостановил выдачу ипотеки. В пресс-службе учреждения не готовы назвать причину принятого решения. Пока неизвестно, как скоро банк вернется к оформлению ипотечных сделок.

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