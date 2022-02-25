Меркель впервые высказалась о последних событиях на Украине

Берлин, 25 февраля. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые публично высказалась о ситуации на Украине.

Политик указала на беспрецедентность последних событий, которые разворачиваются вокруг Украины. По ее словам, это переломный момент в истории после завершения холодной войны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Руководство ДНР и ЛНР попросило у Москвы помощи после участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в отказе от налаживания контактов с Москвой. Американская сторона прекратила обсуждение вопросов глобальной безопасности, отметила дипломат.