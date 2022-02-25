Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 13:25
13:23
Политика
Лавров упрекнул Зеленского во лжи после слов о готовности обсудить с РФ нейтральный статус
13:21
Экономика
Казань стала одним из лидеров российских городов по стоимости торговой недвижимости
13:19
Армия
Mash: разведка ВС РФ получила приказ помешать Турчинову сбежать с Украины
13:19
Общество
Россияне успели приобрести 289 тысяч билетов на рейсы с вылетом из закрытых аэропортов
13:19
Политика
Российские флаги в Херсоне: экс-вице-губернатор области Теличко рассказал о текущей ситуации в городе
13:18
Весь мир
Власти Мали активно укрепляют сотрудничество с иностранными державами
13:18
Общество
Крым учредил новую памятную дату 26 февраля
13:17
Спорт
Международная федерация лыжного спорта перенесла все соревнования из России
13:15
Происшествия
Стоматолога задержали по подозрению в избиении водителя и угоне машины в Петербурге
13:11
Происшествия
СК начал проверку по факту обрушения стены квартиры из-за взрыва в Москве
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Спикер Совфеда Матвиенко назвала временным решение о приостановке сертификации «СП-2»

Экономика
Спикер Совфеда Матвиенко назвала временным решение о приостановке сертификации «СП-2»
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 25 февраля. Германия со временем начнет эксплуатацию «Северного потока — 2», полагает Валентина Матвиенко. Она посчитала нынешнее решение руководства ФРГ непостоянным.

Немецкое правительство и регулятор объявили об остановке процесса сертификации «Северного потока — 2». Однако матвиенко уверена, что это решение в будущем может быть отменено.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовности начать поставки топлива через газовую магистраль. Они полностью возведена и ожидает согласования с германской стороны.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Спикер Совфеда Матвиенко назвала временным решение о приостановке сертификации «СП-2»
санкции матвиенко сертификация сп-2 Северный поток — 2
Комментировать