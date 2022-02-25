Спикер Совфеда Матвиенко назвала временным решение о приостановке сертификации «СП-2»

Москва, 25 февраля. Германия со временем начнет эксплуатацию «Северного потока — 2», полагает Валентина Матвиенко. Она посчитала нынешнее решение руководства ФРГ непостоянным.

Немецкое правительство и регулятор объявили об остановке процесса сертификации «Северного потока — 2». Однако матвиенко уверена, что это решение в будущем может быть отменено.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовности начать поставки топлива через газовую магистраль. Они полностью возведена и ожидает согласования с германской стороны.