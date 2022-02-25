Пугающие пророчества иеромонаха Киевского об Украине начали сбываться

Киев, 25 февраля. Судьбу двух братских народов России и Украины предсказал иеромонах Анатолий Киевский 20 лет назад. Толкователи увидели, что пугающие пророчества начали сбываться.

Февраль 2022 года стал тяжелым для России и мира, события на Олимпиаде в Пекине и вокруг ситуации в Восточной Европе многих выбили из колеи. Люди стали обращаться к забытым пророчествам и находить в них предсказания текущих событий. Многое из происходящего на Украине предвидел иеромонах Киевский, еще в 2000-х годах он предрек обострение ситуации с Россией, националистической движение и угнетение русского языка.

«Будут ходить в старинных одеждах, с саблями, еще на лошадях будут ездить, говорить: "Украинцы мы…" А что за этим? Пустое», — говорится в одном из пророчеств старца.

ФБА «Экономика сегодня» / Леонид Андросов

Толкователи увидели в этом предсказании появление сильного патриотического движения на Украине, которое призывает граждан к единению при помощи одежды и искусства. Вышиванка стала повседневным предметом гардероба, заметили пользователи Сети.

«Придут люди в дом, посмотрят: "Да, книги… Что это: русский язык? Вы что, не знаете, какое у нас положение: у нас все на украинском. Ну, русский, ладно. А это что? Церковнославянский? Нет, это все забрать!" ... Нигде книг не останется, и в церквях тоже…» — говорил иеромонах насчет языков и религии.

Борьба с русским языком на Украине достигла апогея в 2022 году, когда печатным СМИ запретили выпускать периодику на «враждебном» языке. На телеканалах ввели квоту на звучание русской речи — передач на мове должно быть в разы больше. В сфере образования произошли значительные перемены, преподавание на русском языке значительно сократилось.

Еще одно пророчество иеромонаха об обвале в метро на станции «Крещатик» сбылось в 2013 году, а в 2021 году обрушился потолок подземного перехода возле Площади Независимости.

«Поколеблются верующие… Зверь выйдет со страшной силой», — развал в церковной сфере также был в пророчестве старца.

president.gov.ua / Администрация президента Украины

Объединившая две организации «Православная церковь Украины» отрицала всяческую связь с Московским патриархатом, произошел разрыв отношений, новая церковь получила автокефалию. Это стало «неслыханным испытанием на верность православию», по словам патриарха Кирилла.

Предвидел старец и бегство украинцев на восток, в Поднебесную. Они побегут туда от засухи, и китайцы покорят гордость, и поведут украинцев в рабство, заявил иеромонах.

Старец предупреждал о конфликте, который возникнет среди братских народов, коими он считал Россию, Белоруссию и Украину. Ссора будет довольно агрессивная, для Украины наступят тяжелые времена.

Известная болгарская провидица Ванга предсказала множество событий в современной истории. По мнению экспертов, расшифровавших ее пророчества, она предсказала и события в Донбассе в 2022 году. Ванга предрекла Донбассу независимое от Украины будущее.