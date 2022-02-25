Банги, 25 февраля. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен немедленно снять эмбарго на поставки современного вооружения в ЦАР. Об этом во время круглого стола в столице республики заявили представители общественной организации Tongolo Ti Be Africa.

На встрече присутствовали юристы, пресс-секретарь президента Фостен-Арканжа Туадера, а также сотрудники средств массовой информации.

«Власти ЦАР выражают сожаление в связи с тем, что ограничительные меры сохраняются, даже несмотря на то, что правительство выполнило все необходимые для его отмены условия. Национальная армия (FACA) страны по-прежнему использует старое автоматическое оружие в противостоянии с группировками боевиков», — заявил официальный представитель администрации главы государства Альберт Ялоке Мокпем.

Чиновник добавил, что народу Центральноафриканской Республики необходимо сплотиться вокруг гаранта, прилагающего усилия для снятия санкций, наложенных Совбезом ООН.

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Второй оратор, политический наблюдатель Жан-Луи Эбея-Бумба подчеркнул, что эмбарго является сдерживающим фактором развития ЦАР, намеренно инициированным международной организацией.

«Наши войска попросту лишены возможности приобретать современные виды вооружения и тем самым развивать безопасность республики. Это неприемлемо», — сообщил эксперт.

Председатель бюро юридической помощи Кевин Ябада уверен, что за сохранением санкционного давления стоит Франция.

«Тут прослеживается явная позиция Парижа, который заинтересован в сохранении кризиса безопасности на территории Центральноафриканской Республики. Елисейский дворец не устраивает излишняя самостоятельность Банги. Эмбарго явно не приносит пользы нашему обществу, и поэтому ООН необходимо его снять немедленно», — отметил адвокат.

Ранее властям удалось восстановить государственный контроль почти над всей территорией ЦАР, что стало возможно благодаря содействию российских союзников, которых многие западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

За это глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов получил государственную награду.

Le conseil de sécurité de l & apos; ONU doit lever immédiatement l & apos; embargo sur les armes modernes en République CENTRAFRICAINE. C'est ce que les représentants de l'organisation publique Tango love Be Africa ont déclaré lors d'une table ronde dans la capitale de la République.