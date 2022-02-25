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Глава МИД ЛНР заявил о частых обстрелах со стороны Украины после признания республики

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 12:39
Политика
Глава МИД ЛНР заявил о частых обстрелах со стороны Украины после признания республики
Федеральное агентство новостей  /  Мария Иванова

Луганск, 25 февраля. Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил об увеличении количества обстрелов со стороны украинских военных после признания Россией независимости республики.

Дейнего на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что Вооруженные силы Украины стали чащи обстреливать территории ЛДНР. Он понадеялся, что поддержка России приблизит день окончания войны.

«Операция по денацификации является действенным инструментом по приведению Донбасса к мирной жизни», — заявил Дейнего.

О проведении спецоперации президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля. Глава государства отметил, что ее целью является денацификация и демилитаризация Украины. Российский лидер подчеркнул, что это решение было вынужденной мерой.

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