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УЕФА официально объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

Спорт
УЕФА официально объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж
Невские Новости  /  Анна Карпова

Ньон, 25 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о переносе финального матча Лиги чемпионов, который должен был состояться на «Газпром Арене».

Руководство УЕФА приняло решение не проводить финал Лиги чемпионов в Петербурге 28 мая. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба организации.

Решение о переносе матча из Петербурга на парижский стадион «Стад де Франс» связано с обострившейся ситуацией на Украине. До этого УПЛ объявила о приостановке турнира. Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси», выступавший на групповом этапе нынешнего розыгрыша соревнований в одной квартете с петербургским «Зенитом».

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