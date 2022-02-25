УЕФА официально объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

Ньон, 25 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о переносе финального матча Лиги чемпионов, который должен был состояться на «Газпром Арене».

Руководство УЕФА приняло решение не проводить финал Лиги чемпионов в Петербурге 28 мая. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба организации.

Решение о переносе матча из Петербурга на парижский стадион «Стад де Франс» связано с обострившейся ситуацией на Украине. До этого УПЛ объявила о приостановке турнира. Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси», выступавший на групповом этапе нынешнего розыгрыша соревнований в одной квартете с петербургским «Зенитом».