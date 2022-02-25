Профессор Межевич после введения санкций сравнил главу МИД Британии Трасс с одесской торговкой

Санкт-Петербург, 25 февраля. Комментарии МИД Великобритании в первую очередь оскорбляют не Россию, а Лондон. На это указал главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

Эксперт принял участие в эфире медиацентра «Патриот». Он проанализировал ситуацию с новыми санкциями против России на фоне военной операции в Донбассе.

Журналисты напомнили, что Великобритания заявила о намерении разрушить экономику РФ. Сотрудникам СМИ стало интересно, стоит ли Москве бояться этих ограничений.

«Те комментарии, которые мы слышим из Лондона, они оскорбляют не нас, они оскорбляют Лондон. Дело в том, что мы годами, десятилетиями, а то и столетиями знали, что британский джентльмен может убить своего противника, но не может его оскорбить. Но то, как ведет себя министр иностранных дел Соединенного Королевства, говорит о том, что стиль дискуссии одесского привоза в период неурожая пучков (рыба такая), он почему-то захватил министерство иностранных дел Соединенного Королевства. Это странно, это обидно не для нас, это обидно для Британии, на мой взгляд», — ответил Межевич на пресс-конференции.

США, Евросоюз и Великобритания объявили о санкциях против России. Лондон ввел ограничительные меры против экономики РФ, они затрагивают работу банков.